В России предложили лишать прав неопытных водителей после трех ДТП

Первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил лишать прав начинающих водителей после трех и более ДТП. Соответствующую инициативу в письменной форме он направил на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова, передает РИА «Новости».

"Если с момента получения водительского удостоверения гражданин стал виновником не менее трех ДТП, то его «права» подлежат аннулированию с правом повторного экзамена в органах ГИБДД на знание практического и теоретического курсов владения автомобилем", — говорится в письме.

По мнению Петрова, молодые водители часто создают опасную ситуацию на дорогах. Получают права, начинают гонять и попадают в аварии.

Он отметил, что такое нововведение даст стимул новичкам к аккуратной и ответственной езде на дорогах.

Ранее, в Госдуме предложили ввести ученические права, которые следует выдавать выпускникам автошкол, взяв за основу опыт других стран.