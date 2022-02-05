Ветеринары в Нижнекамске диагностировали у кошки инфекционный перитонит, а возбудителем его стал... коронавирус.

Хозяйка животного Анна Белоус взяла питомца пару месяцев назад из приюта, сообщают "Челнинские известия".

А недавно кошка Кита заболела. Оказалось, что коронавирус серьезно "ударил" по внутренним органам кошки.

Ветеринары предложили два варианта развития событий - усыпление или дорогостоящее лечение. Хозяева Киты, не раздумывая, согласились на второе. Ей 84 дня будут делать уколы стоимостью 117 тысяч рублей.