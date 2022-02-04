В последние дни предупреждения от синоптиков и ГИБДД об опасности погодных условий публикуются практически ежедневно, но все равно находятся водители, которые не считают погодную опасностью опасностью в принципе и уверены, что со всем справятся.

Двое таких водителей погибли в Татарстане.

В Бавлинском районе водитель "Лады" не выбрал безопасной скорости в условиях метели и вылетел на полосу, предназначенную для встречного транспорта. Там он столкнулся с "Тойотой" и скончался от тяжелых травм на месте.

В Альметьевском районе не обращать внимания на погоду решил водитель "Фольксвагена", также не выбравший безопасной скорости в условиях снегопада. Он тоже оказался на встречной полосе и влетел на полном ходу в КАМАЗ. Смерть водителя легковушки наступила на месте ДТП от травм, несовместимых с жизнью.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан предупреждает водителей, что в сложных метеорологических условиях необходимо двигаться с минимальной скоростью. Следует не допускать опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречку. Необходимо пристегиваться ремнями безопасности и перевозить пассажиров, пристегнутых ремнями безопасности.

Пешеходы обязаны переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности. В темное время суток им необходимо иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.