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Фото: ГИБДД МВД по РТ

В Татарстане погибли два водителя, которые пренебрегли опасными погодными условиями

04.02.2022, 13:56 66 prokazan.ru
В последние дни предупреждения от синоптиков и ГИБДД об опасности погодных условий публикуются практически ежедневно, но все равно находятся водители, которые не считают погодную опасностью опасностью в принципе и уверены, что со всем справятся.
Двое таких водителей погибли в Татарстане.
 
В Бавлинском районе водитель "Лады" не выбрал безопасной скорости в условиях метели и вылетел на полосу, предназначенную для встречного транспорта. Там он столкнулся с "Тойотой" и скончался от тяжелых травм на месте.
 
В Альметьевском районе не обращать внимания на погоду решил водитель "Фольксвагена", также не выбравший безопасной скорости в условиях снегопада. Он тоже оказался на встречной полосе и влетел на полном ходу в КАМАЗ. Смерть водителя легковушки наступила на месте ДТП от травм, несовместимых с жизнью.
 
Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан предупреждает водителей, что в сложных метеорологических условиях необходимо двигаться с минимальной скоростью. Следует не допускать опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречку. Необходимо пристегиваться ремнями безопасности и перевозить пассажиров, пристегнутых ремнями безопасности.
 
Пешеходы обязаны переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности. В темное время суток им необходимо иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.
 
ДТП Татарстан
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Мужчине позвонила жена, после чего он поймал два штрафа и разбил телефон
09:19, 26.01.2022
Ребенку, которого выставили на мороз голым, отчим сломал нос бутылкой
08:48, 26.01.2022
Бастрыкин поручил разобраться с агрессивными бродячими собаками в городах
05:00, 26.01.2022
Известный онколог назвал два признака рака, которые можно заметить по утрам
01:00, 26.01.2022
Тело 12-летнего мальчика из многодетной семьи нашли в квартире
00:01, 26.01.2022
Мать Дани Милохина попросила прощения у сына за то, что бросила его в интернате
20:00, 25.01.2022
Гулявший с тетей школьник провалился под лед и погиб
15:53, 25.01.2022
Нашли труп в женской юбке: полиция ищет любовника мужчины, который погиб после БДСМ-игр
15:42, 25.01.2022
Таксист жестоко убил своего пассажира прямо на глазах у его подруги
13:19, 25.01.2022
Депутат предложил убивать бродячих собак и «ставить к стенке» зоозащитников
10:39, 25.01.2022
На женщину повесили 22 миллиона рублей чужих долгов - как это возможно?
10:19, 25.01.2022
Полиция задержала мать и отчима, которые выгнали 5-летнего мальчика голым на мороз
10:04, 25.01.2022
Состояние тяжелое: домашний кот внезапно напал на младенца во время кормления грудью
09:15, 25.01.2022
Отец оставил полуторагодовалую дочь в автомобиле такси в качестве залога и забыл о ней
09:04, 25.01.2022
Создатели вакцины из НЦ Вектор объяснили смерть женщины после вакцинации
05:00, 25.01.2022
Адвокат рассказал, что дальше ждет подростков, которые вырезали семью из трех человек
00:01, 25.01.2022
Психически больная мать жестоко расправилась со своей 8-летней дочерью
16:24, 24.01.2022
В Кремле ответили, будет ли введен новый локдаун из-за роста заболевших коронавирусом
16:09, 24.01.2022
Нулевой участок М-12 планируют запустить уже в этом году
15:59, 24.01.2022
Неизвестные перерезали горло таксисту и бросили тело в машине
11:58, 24.01.2022
Кушать хотел: безработный отпилил кусок чужого автомобиля и сдал его в металлолом
05:00, 24.01.2022
В парке лошадь ударила копытом по голове пятилетнего ребенка
01:00, 24.01.2022
Мужчина искромсал ножом лицо женщине на глазах у ребенка
00:01, 24.01.2022
Не смог укачать: многодетного отца заподозрили в убийстве полугодовалого сына
20:00, 23.01.2022
Супружескую пару нашли мертвой, отравленной неизвестным веществом, их сын чудом выжил
19:00, 23.01.2022
Эксперт раскрыл фразы, которые нельзя говорить в беседе с мошенниками
14:32, 23.01.2022
Водитель из Татарстана погиб в Чебоксарах, устроив жесткое ДТП
12:20, 23.01.2022
Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
12:12, 23.01.2022
69-летний пенсионер изнасиловал первоклассницу в автомобиле
11:21, 23.01.2022
Привезли вместе с отходами: на мусоросортировочном заводе нашли труп голого мужчины в татуировках
09:41, 23.01.2022
Актера Леонида Куравлева из больницы в Коммунарке перевели в хоспис
05:00, 23.01.2022
Фашистские методы: подростки избили школьника и заставили его голым стоять на снегу
01:00, 23.01.2022
Эффектно «убегающая» от хозяина ванна чуть не сбила детей
00:01, 23.01.2022
Семилетняя девочка погибла после нападения собак
19:00, 22.01.2022
19-летнюю официантку изнасиловали трое мужчин, но Следком в деле отказал
12:56, 22.01.2022
Несколько подростков изнасиловали шестиклассника в школе-интернате
11:58, 22.01.2022
Школьник принес на занятия самодельные бомбы и устроил взрыв
11:40, 22.01.2022
Тройное убийство произошло в ночь на 22 января: не пожалели даже ребенка
08:52, 22.01.2022
Врачи назвали «удивительный признак» омикрона, заметный во время еды
08:10, 22.01.2022
Мама!: женщину на глазах ребенка унесло течением под лед необорудованной купели
05:00, 22.01.2022
Готовила место, оставила письмо: сотрудница полиции свела счеты с жизнью прямо у места службы
01:00, 22.01.2022
Младшая дочь отдала 83-летнюю Федосееву-Шукшину в дом престарелых
14:30, 21.01.2022
Пенсионер попытался заживо сжечь молодую любовницу из ревности
13:19, 21.01.2022
Странные дела: Следком проверяет смерти семи беременных женщин в одной больнице
13:05, 21.01.2022
Подвел презерватив: полиция поймала педофила, изнасиловавшего 13-летнюю школьницу в гараже
09:19, 21.01.2022
Школьник выстрелил другу в лоб на уроке физкультуры
08:48, 21.01.2022
Полковник полиции выстрелил в голову своей жене
05:00, 21.01.2022
Пенсионерка несколько суток жила в одной квартире с мертвым псом, которого ели кошки
00:01, 21.01.2022
Глава Минздрава Мурашко заявил о стремительном росте числа повторно заболевающих коронавирусом
14:21, 20.01.2022
Во время учебной эвакуации вывели всех детей, а девочку-инвалида оставили в школе
12:48, 20.01.2022
Полиция поймала подозреваемого в убийстве, кражах и нападении на силовиков тиктокера
11:34, 20.01.2022
Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
11:06, 20.01.2022
Полиция ищет предпринимателя, который отвесил леща мэру города за плохую уборку снега
10:46, 20.01.2022
Сила личной драмы: женщина спалила у стелы свадебное платье и вызвала негодование горожан
07:00, 20.01.2022
Мужчина устал судиться и зарезал своего оппонента возле Арбитражного суда
05:00, 20.01.2022
Российская актриса Вера Воронкова получила ожог 31% тела после пожара в квартире
01:00, 20.01.2022
17-летняя мать ответит в суде за страшную смерть ее младенца в ведре
11:55, 07.01.2022
Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
10:13, 07.01.2022
Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
12:06, 06.01.2022
Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
11:38, 05.01.2022
Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
09:03, 05.01.2022
Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
10:22, 01.01.2022
В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
10:17, 25.12.2021
Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
10:08, 25.12.2021
Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
12:19, 18.12.2021
Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
14:10, 05.12.2021
Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
12:24, 05.12.2021
Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
11:38, 04.12.2021
Школьник умер после драки с одноклассником
10:54, 28.11.2021
Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
09:41, 27.11.2021
Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
11:59, 20.11.2021
Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
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В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
13:36, 11.09.2021
Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
15:01, 08.09.2021
Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
14:05, 08.09.2021
Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
13:00, 08.09.2021
Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
10:04, 08.09.2021
Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
09:49, 08.09.2021
Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
09:25, 08.09.2021
Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
12:04, 06.09.2021
Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
13:07, 28.08.2021
Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
11:36, 21.08.2021
Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
09:52, 08.08.2021
Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
11:58, 07.08.2021
Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
12:25, 31.07.2021
В Петербурге накрыли подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
11:09, 31.07.2021
Парализованная мать актера Марша Турецкого 10 дней жила в квартире с трупом сына
12:24, 26.07.2021
За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
18:40, 25.07.2021
Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
11:26, 25.07.2021
Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
13:19, 23.07.2021
Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
10:28, 23.07.2021
Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
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Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:09, 21.07.2021
В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
09:15, 19.07.2021
Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
16:58, 17.07.2021
В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
09:56, 16.07.2021
Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
09:34, 16.07.2021
Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
08:52, 15.07.2021
Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
09:29, 13.07.2021
Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
08:54, 13.07.2021
Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
12:37, 12.07.2021
Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
09:46, 12.07.2021
Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
11:31, 09.07.2021
В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
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Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
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Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
09:25, 06.07.2021
Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
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Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
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В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
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У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
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Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
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Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
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Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
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Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
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07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
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Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
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Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью