Февральская погода будет достаточно комфортной, а климатическая весна ожидается в конце марта или начале апреля. Такие сроки назвал профессор КФУ, метеоролог Юрий Переведенцев в рамках пресс-конференции в ИА "Татар-Информ".

При этом специалист отметил, что февральские температуры будут выше нормы примерно на 1,5 градуса.

В марте, по словам Переведенцева, в Казани обычно наблюдается максимальная высота снежного покрова, и растает он явно не сразу:

"Снежный покров должен уйти в начале второй декады апреля, в 12–13-х числах", — заявил Переведенцев.