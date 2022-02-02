Ждем еще шесть недель зимы, бьем новый ковидный антирекорд: Главные новости на вечер 2 февраля

2 февраля 2022 года всемирно известный сурок Фил сделал свой прогноз о завершении зимы. Животное из города Панксатони в американском штате Пенсильвания вылезло из норки и увидело свою тень. Согласно поверьям, это значит, что зима продлится еще шесть недель. Тем временем в Татарстане число случаев COVID-19 продолжает расти: за сутки оно достигло 848. Но о локдауне речи не идет ни в республике, ни в целом в стране. Все самое важное за день – в вечернем дайджесте.

Бывший министр экологии Татарстана отправился в тюрьму на 8 лет

Его обвинили в подстрекательстве к убийству в 2003 году. Вину бывшего чиновника доказали. Суд вынес приговор Агляму Садретдинову (Подробности).

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова рассказала, будет ли введен общий локдаун в стране

Она оценила перспективы и возможности введения всеобщего локдауна в стране в свете невероятного роста числа заболевших коронавирусом и госпитализированных людей. Попова отметила, что в стране пока не планируется принимать решения о всеобщем локдауне (Подробности).

Фото: severpost.ru

Семья из Челнов выиграла 15 миллионов рублей на покупку дома

Вечером 31 декабря члены семьи отправились за покупками и увидели акцию, для участия в котором нужно было купить макароны, кошачий корм или киндер-сюрприз. Они принесли покупки домой и зарегистрировали чек для участия в конкурсе (Подробности).

На одном из заводов в Татарстане решили пронумеровать рабочих

Оказалось, такой метод увеличивает производительность труда. Вдобавок, в производственных помещения предприятия установили дополнительные камеры видеонаблюдения (Подробности).

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Житель Челнов отдал 63 тысячи рублей за вечер любви, но девушка к нему так и не пришла

На сей раз на уловки аферистов попался 47-летний рабочий - наладчик предприятия из татарстанского автограда. Средь бела дня он решил воспользоваться услугами интимного характера, найдя в интернете соответствующее предложение (Подробности).

Заключенный решил передать жене записи с издевательствами, но за это его пытали электричеством

После жалобы жены осужденного отправили в ШИЗО, пытали электричеством, подвесив вверх ногами и надев пакет на голову. Об этом рассказал сам заключенный Зафар Ильмурадов (Подробности).