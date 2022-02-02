Суд вынес приговор бывшему министру экологии Республики Татарстана Агляму Садретдинову. Его обвинили в подстрекательстве к убийству в 2003 году. Летом прошлого года правоохранители задержали и арестовали его по обвинению в причастности к организации убийства.

Вину бывшего чиновника доказали. Выяснилось в процессе следственных действий, что в 2003 году чиновник заплатил за убийство неугодного мужчины, который извел всех жалобами в разные инстанции на него, министра экологии. Чиновник не придумал ничего другого, как обратиться к членам казанской ОПГ. Мужчину убили на пороге дома в Буинске с применением огнестрельного оружия. За его жизнь Садретдинов заплатил по тем временам огромную сумму - 180 тысяч рублей.

Теперь экс-чиновник проведет в колонии строгого режима 8 лет.