На мясоперерабатывающем заводе "Челны-МПК" в Набережных Челнах рабочим выдали шапочки с индивидуальными номерами. А в производственных помещения установили дополнительные камеры видеонаблюдения.

По словам руководства предприятия, пронумеровать рабочих решили для того, чтобы увеличить производительность труда, и первые результаты уже есть:

"Внедренный проект показал увеличение производительности труда на 15%, в планах на 2022 год достичь 25%. Соответственно, от выработки каждого специалиста будет зависеть зарплата за месяц", - заявила гендиректор холдинга "Агросила", в состав которого входит завод, Светлана Барсукова, ее цитируют "Челнинские известия".