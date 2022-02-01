Сперва Finiko, теперь Raf Systems: Почему в Казани рушатся финансовые пирамиды и как быть вкладчикам

В Казани рухнула очередная финансовая пирамида. Raf Systems, функционировавшая в городе только с весны 2021 года, объявила о своем закрытии. В черный список Центробанка России проект попал осенью прошлого года. К слову, в настоящее время в данном списке потенциально нелегальных организаций и проектов на финансовом рынке России насчитывается почти 4 тысячи компаний. А ведь выявить финансовую пирамиду и спасти финансы от мошенников не так сложно. ProKazan раскрывает читателям основные признаки финансовых пирамид, а также дает советы, как избежать подобных уловок.

Актуальный список организаций с признаками нелегальной деятельности всегда доступен на сайте Центробанка России, к тому же он регулярно обновляется. В перечне есть информация не только о названии финансовой пирамиды, но и о виде деятельности, которую она ведет, в том числе адреса ее офисов. Основным отличительным признаком такой компании было и остается отсутствие лицензии Банка России.

Также представители финансовых пирамид обычно заманивают людей к себе в «партнеры», предлагая сверхвысокий доход, кратно отличающийся от рыночного. При этом в их основе зачастую лежат последние бизнес-тренды. Один из них – криптовалюта. Однако не стоит забывать, что она весьма ненадежна: ее неприменима для оплаты услуги или покупок во многих странах, а ее стоимость всегда нестабильна.

Фото: ТАСС

Помимо гарантий большой прибыли, «пирамидчики» рассказывают про доход от привлеченных клиентов. При этом инвестиции не подтверждаются, а других контактов для связи обычно не предоставляют.

Представители финансовых пирамид – умелые маркетологи, которые могут также предложить кешбэк от покупок, путевки на отдых за полцены, порой и помощь в погашении кредитов. Узнав об этом, люди забывают про пресловутую мышеловку и бегут за сыром.

Так произошло с организацией Antares Limited. Она предлагала клиентам инвестировать денежные средства в программы иностранных компаний-партнеров и собственные проекты. Среди них была и программа криптовалюты Antares. В феврале 2021 года проект попал в черный список Банка России, а его сайт был заблокирован.

Однако на плаву остались «партнерские программы» организации – Synergy и Frendex. Как оказалось, ненадолго. У них так же обнаружили признаки нелегальной работы, которая привела их в черный список.

Самым резонансным в настоящее время является дело о финансовой пирамиде Finiko. Проблемы с выводом средств у вкладчиков Finiko возникли в июле. 30 июля один из основателей компании Кирилл Доронин был задержан, Вахитовский суд отправил его под арест на два месяца, но свой арест Доронин обжаловал в Верховном суде Татарстана.

Фото: ТАСС

Тем временем в МВД республики поступили сотни заявлений от вкладчиков организации. Суммы ущерба начинались от 100 тысяч рублей и достигали до 10 миллионов рублей. После этого Доронин не смог избежать ареста.

Уже в октябре 2021 года его и троих его соратников этапировали из Казани в Москву. А некоторые из его соратников по-прежнему остаются в международном розыске.

Примечательно, что сегодня пирамиды почти полностью ведут деятельность в онлайн-формате. Соответственно, доверчивым людям достаточно 2-3 касаний экрана смартфона, чтобы лишиться денег.

Представители правоохранительных органов настоятельно рекомендует обращаться к ним, в случае обнаружения действий подобных мошенников. Если вам не удалось получить обещанную прибыль, не стоит ждать или откладывать, нужно незамедлительно писать заявление. Чем раньше подразделения МВД получат сообщение, тем быстрее можно раскрыть схемы мошенников, отыскать имущество, деньги и принять соответствующие меры.

Во избежание денежных потерь от нецелесообразных вкладов и инвестиций казанцам следует повышать финансовую грамотность. В настоящее время бесплатные онлайн-уроки доступны не только для взрослого населения, но и для школьников и студентов.