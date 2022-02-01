В Казани рухнула очередная финансовая пирамида. Речь о проекте Raf Systems. Инвестиционный проект объявил о своем закрытии, о чем накануне вечером сообщил казанский бизнесмен Евгений Иванов, он же - основатель федерального портала франшиз БИБОСС. Обращение к вкладчикам он снял на видео и выложил в социальные сети.

Raf Systems была создана совсем недавно - весной 2021 года, напоминает "Бизнес Онлайн". Проект предлагал вкладчикам, которых именовали "партнерами", доходность от вложений от 17 до 22% ежемесячно.

Минимальный вклад должен был составить 100 долларов, вклады были срочными — от 4 до 12 месяцев. Проект уверял, что обеспечивает пользователям высокую доходность за счет многочисленных инвестиций. В частности, говорилось, что инвестирует проект в строительство яхт, в майнинг, в управление и продажу коммерческой недвижимости и т.д.

"В силу сложившейся ситуации с неспособностью платить по обязательствам я прекращаю свою деятельность на посту руководителя проекта и закрываю проект", — заявил основатель проекта Евгений Иванов.

Ранее Иванов честно говорил "партнерам", что они могут потерять все, поскольку проект - рискованная финансовая авантюра.

Осенью 2021 года Центробанк России внес Raf Systems в список компаний с признаками "финансовой пирамиды". Данных о количестве пострадавших и материалах проверки силовых структур пока нет.