Экономика

Татарстан лидирует в ПФО по числу субъектов МСП

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане к октябрю 2026 года насчитывалось ...

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К октябрю 2026 года в Татарстане зарегистрировали свыше 187 тыс. субъектов МСП. Об этом сообщили в Министерстве экономики республики. За год их количество увеличилось на 4%.

Прирост обеспечили в основном индивидуальные предприниматели: их стало на 9% больше, а общее число перевалило за 125 тыс. По количеству субъектов МСП республика удерживает первое место в Приволжском федеральном округе — на нее приходится 16% всех таких предприятий макрорегиона. В России Татарстан занимает седьмую строчку, тогда как по стране зарегистрировано более 6,8 млн предпринимателей.

В республике работает набор мер господдержки бизнеса — финансовых и нефинансовых. Помощь оказывают Министерство экономики Татарстана и подведомственные организации по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». За 2026 год малому и среднему бизнесу выдали льготное финансирование примерно на 3 млрд рублей, а также около 7 тыс. нефинансовых услуг.

Среди финансовых инструментов — льготные микрозаймы, лизинг и поручительства. Нефинансовая поддержка включает содействие в выставках, сертификации, продвижении продукции, обучении сотрудников и выходе на маркетплейсы. Предпринимателям доступны образовательные и консультационные услуги, в том числе по изменениям налогового законодательства.

Бизнесу компенсируют 90% затрат на участие в выставках в составе коллективного стенда и предлагают полное рекламное сопровождение — от фирменного стиля до сайтов. Отдельно помогают продавцам Wildberries, пострадавшим от разных обстоятельств: действуют отсрочка налогов и страховых взносов, рассрочка, приостановка выездных налоговых проверок и продление сроков взыскания задолженности. Региональные меры — льготные микрофинансовые продукты, поручительства и дополнительная отсрочка по льготным займам и оплате вознаграждений за поручительство. Узнать подробности можно по телефону горячей линии Единого контактного центра: 8 (843) 524-90-90.

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