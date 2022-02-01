В Госсовете Татарстана сегодня, 1 февраля, в рамках заседания комитета по экологии вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов спросил специалистов, насколько реален риск завоза в республику опасного заболевания - ящура:

"Действительно, такая угроза есть. В конце декабря 2021 года в Казахстане и в Оренбургский области было зафиксировано данное заболевание. Ящур — вирусное заболевание, очень быстро распространяется, как "омикрон". В Казахстане, в северной части, полностью животные болеют, поэтому есть угроза заноса вируса с кормами и с животными", — доложил заместитель руководителя главного Управления ветеринарии кабмина РТ Ильдар Нугуманов.

Сегодня сотрудники ветуправления проводят объезды хозяйств и внимательно следят, не будет ли где выявлен случай ящура. Информируют производителей, на дорогах расставили ветеринарные посты.