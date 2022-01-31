За минувшие сутки в Татарстане обновлен антирекорд по суточному числу заразившихся коронавирусом. Заболели, по данным республиканского оперштаба, 698 человек. С самого начала пандемии таких показателей не было еще ни разу.

Госпитализированы 235 жителей Татарстана за сутки, остальные получают амбулаторное лечение на дому.

С начала пандемии в регионе столкнулись с коронавирусом 48 865 человек. Выздоровели 38 128 человек, 137 из них - за минувшие сутки. От осложнений ковида скончались 1587 человек, за последние 24 часа - пятеро.