Россия бьет коронавирусные рекорды, а на Казань обрушилась метель: Главные новости на утро 1 февраля

Первый зимний месяц 2022 года позади. Январь выдался богатым на события. Главное, естественно, связано с коронавирусом. Пришедший в Россию омикрон резко повысил заболеваемость в стране. Вот уже несколько дней число заразившихся за сутки в стране превышает 100 тысяч человек. Впрочем, есть надежда, что уже в феврале заболеваемость пойдет на спад и это станет предвестником возвращения к обычной доковидной жизни. Итак, с чем мы встречаем февраль 2022 года.

ПОГОДА

Вечером 31 января Казань накрыла метель. Снегопад будет идти как минимум сутки. Видимость на дорогах ухудшится до 1-2 километров, порывы ветра достигнут скорости 15-18 метров в секунду. На дорогах - гололед, снежные заносы.

Уже завтра воздух в Татарстане прогреется до 1 градуса тепла, а потому возможен сход снега с кровель и фасадов зданий. Татарстанцев просят быть предельно внимательными.

А вот прогноз на февраль должен порадовать жителей Татарстана, да и всей России. Нам обещают почти весеннюю погоду.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ

За минувшие сутки в Татарстане обновлен антирекорд по суточному числу заразившихся коронавирусом. Заболели, по данным республиканского оперштаба, 698 человек. С самого начала пандемии таких показателей не было еще ни разу.

Госпитализированы 235 жителей Татарстана за сутки, остальные получают амбулаторное лечение на дому.

С начала пандемии в регионе столкнулись с коронавирусом 48 865 человек. Выздоровели 38 128 человек, 137 из них - за минувшие сутки. От осложнений ковида скончались 1587 человек, за последние 24 часа - пятеро. В России же число заразившихся за сутки также оказалось рекордным - 124070 случаев Covid-19.

ТРАНСПОРТ

В общественном транспорте продолжает действовать масочный режим. Тем, кто захочет войти в салон автобуса и трамвая без маски, водители могут отказать в перевозке. КРоме того, в общественном транспорте продолжает действовать система QR-кодов. Без них пользоваться транспортом запрещено.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ

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Смертельно опасно: жителей Татарстана попросили держаться как можно дальше от зданий

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Фото: Glas.ru.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

1 февраля 1865 года президент США Авраам Линкольн подписал резолюцию конгресса о внесении 13-й поправки в Конституцию США об отмене рабства: "Ни в Соединенных Штатах, ни в каком-либо другом месте, на которое распространяется их власть, не должно существовать ни рабства, ни подневольных работ, кроме случаев наказания за преступление, за совершение которого виновный должен быть должным образом осужден".

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 1 ФЕВРАЛЯ

В первый день последнего месяца зимы будет происходить Новолуние. На всех людей эта фаза влияет тем, что забирает все силы. В первый день последнего месяца зимы будет происходить Новолуние. На всех людей эта фаза влияет тем, что забирает все силы. Если вы чувствуете упадок ресурсов, то не стоит себя ругать. Вашу энергию забирает Новолуние.

Что можно делать

Новолуние – идеальное время для того, чтобы попробовать что-то новое. Если вы давно ждали знака, чтобы начать, то вот он. Займитесь тем, чем давно хотели, но боялись. Идеально, если это будет какая-то умственная или творческая деятельность.

Дело в том, что Новолуние благоприятно для подобных действий. Можно учиться новым знаниям, заниматься саморазвитием, также общественной политической деятельностью. Новолуние забирает у людей энергию, поэтому для ее восстановления можно заняться физическими упражнениями, лечебным голоданием или диетой.

Можно делать сложные физические упражнения – вся энергия, которую вы потратите, восстановится очень быстро. Однако стоит помнить, что делать это необходимо с комфортом для своего организма. Если ваше тело не готово к диете и спорту, и просит, например, торт, то лучше дайте ему торт.

День идеально подходит для борьбы с негативными качествами: скупостью, завистью и злостью. Если у вас получится преодолеть все это, то будьте уверены, что это в скором времени окупится. Вы получите положительный опыт и сможете реализовать все задуманное.

Фото: kp.ru.

Что нельзя делать

В этот день стоит быть осторожным с электроникой и техникой. Не пытайтесь самостоятельно починить то, что сломалось. Также не стоит в этот день обращаться в специализированные службы – они вам не помогут или сделают только хуже.

Подождите один день, и можно идти за ремонтом. Новолуние примечательно тем, что вы решаете свое будущее в глобальном плане, поэтому не стоит подписывать сегодня важные документы, сделки и назначать свидания.

Если вы совершите ошибку относительно своего будущего, то потом решить проблему будет крайне сложно. Фаза Новая Луна предупреждает о том, что день характерен эмоциональной нестабильностью. Есть риск выплеснуть на окружающих негативные эмоции или стать жертвой человека, который не смог сдержаться.

Старайтесь избегать конфликтов и активного проявления эмоций. В этот день возрастает вероятность совершить ошибку. У человека снижается реакция на меняющиеся обстоятельства, все становятся вялыми и заторможенными, поэтому не спешите принимать важные решения – как следует все обдумайте.