Последний зимний месяц в России будет неожиданно теплым. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что около нормы и выше нее будет в Приволжском федеральном округе, в Западной Сибири, Красноярске, Якутии и на Урале.

Осадки и похолодание могут прийти на Дальний Восток, пояснил Вильфанд, тогда как центр страны и Поволжье, включая Татарстан, смогут почти ощутить весну, такой теплой будет погода в феврале.

Что касается количества выпавшего снега, то он может повлиять на интенсивность половодья.

"Однако об этом ещё преждевременно говорить, потому что ещё множество других факторов предстоит оценить, — пояснил глава Гидрометцентра. - Например, глубину промерзания почвы, её насыщенность влагой, циркуляцию воздушных масс и другие. Но производить расчёты и анализировать эти факторы можно только в конце февраля — марте, а не сейчас".