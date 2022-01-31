В Волгограде блогер сильно избил мать и бабушку во время треш-стрима, сообщает "Волгоград онлайн". Стример Павел Прокудин вышел из себя после того, как родственницы сделали ему замечание о слишком громкой музыке. В ответ молодой человек, не выключив камеру, напал на родственниц и все попало на видео.

В региональном МВД начали проверку инцидента.

Ранее блогер уже попадал в поле зрения стражей порядка, пишут местные СМИ. Он неадекватным ходил по квартире и орал, а за кадром были слышны женские крики и просьбы прекратить. Но мать и бабушка ранее отказывались подавать на сынка-внучка заявление в полицию.