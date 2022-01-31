В Следственный комитет по Татарстану сегодня пригласили на допрос Равиля Зиганшина - генерального директора ПСО "Казань", сообщает "Реальное время". Рабочая неделя в Следкоме началась с возбуждения нового уголовного дела - о мошенничестве в особо крупном размере.

Следователи считают, что руководители фирмы в 2019 году подали в налоговую фиктивные документы о деловых отношениях с двумя контрагентами и получили налоговое возмещение на НДС на 172 миллиона рублей незаконно.

Ранее Зиганшину предъявили два эпизода уклонения от уплаты налогов на общую сумму около 4 млрд рублей. В начале января сообщалось, что Равиль Зиганшин скрыл от бюджета 2,7 миллиарда рублей во время строительства футбольных стадионов к ЧМ-2018 в Самаре и Саранске за счет фиктивных договоров с 7 субподрядчиками.