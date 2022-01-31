Уже сегодня вечером в Татарстане ожидается сильнейшая метель с ветром, а потому начнет теплеть до плюсовой температуры, сообщает республиканский Гидрометцентр.

По данным синоптиков, с 18 часов 31 января и до такого же времени 1 февраля в республике будет свирепствовать сильная метель, видимость на дорогах ухудшится до 1-2 километров, порывы ветра достигнут скорости 15-18 метров в секунду. На дорогах - гололед, снежные заносы.

Уже завтра воздух в Татарстане прогреется до 1 градуса тепла, а потому возможен сход снега с кровель и фасадов зданий. Татарстанцев просят быть предельно внимательными.