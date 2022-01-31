Ждать ли 1000 заболевших в день? Как долго в Татарстане будет расти число заразившихся Covid-19

Когда в ноябре 2021 года в Татарстане ежесуточный прирост заболевших достиг 267 человек, казалось, что больше цифра и быть не может. Когда заболеваемость пошла на спад, эти мысли только утвердились. Казалось, что самое страшное позади и пандемия скоро пойдет на спад. Не тут-то было. В России обосновался омикрон.

Когда в начале года врачи заявляли о том, что заболеваемость вырастет в 4-5 раз, в это мало верилось. Теперь же приходится верить. Последние несколько дней заболеваемость в Татарстане растет почти в геометрической прогрессии. 28 января - 412 человек, 29-го - 506, 30-го - уже 631 заболевший, 31-го - 698. Меж тем, ни о каком снижении уровня в ближайшее время говорить не приходится.

«Мы наблюдаем рост заболеваемости с первых дней 2022 года. С начала января выявлено 4 тыс. 328 новых случаев инфицирования. В первую неделю прирост составил 8%, во вторую – 15%, на предыдущей неделе показатели заболеваемости выше на 74,8%. Заболеваемость будет только расти», - рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По словам специалиста, в ближайшие две недели санитарно-эпидемиологическая ситуация в Татарстане точно не улучшится. Под наблюдением медиков остаются 25 тысяч 270 человек. Заражения в 2,3 раза чаще происходят внутри семей, нежели в трудовых коллективах, что еще раз подтверждает тот факт, что COVID-19 передается при тесном контакте и несоблюдении мер профилактики.

С начала года штамм омикрон выявлен у 37 заболевших, у 31 человека заболевание протекало в форме ОРВИ, у 6 – бессимптомно. В этот же период у 39 татарстанцев был выявлен штамм дельта, при котором болезнь протекает сложнее: у 12 больных была внебольничная пневмония, у 25 человек заболевание проходило в форме ОРВИ, 2 человека переболели бессимптомно.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков подчеркнул, что на сегодняшний день в республике вакцинированы 78,2% от общей численности населения, первым компонентом привиты 2 миллиона 383 тысячи 795 человек, вторым – 1 миллион 884 тысячи 159 человек. Обеспокоенность медиков вызывают темпы ревакцинации. По данным на 1 августа 2021 года вакцинированы были 620 тысяч 445 человек, из них на ревакцинацию пришли лишь чуть более 183 тысяч человек.

Что будет дальше? Исключать вероятное повышение ежесуточного прироста заболевших в Татарстане до отметки в тысячу человек и более, нельзя. Такой сценарий вполне возможен. Если ситуация с омикроном в России пойдет по американскому сценарию, то уже через месяц заболеваемость пойдет на спад. В США в середине января фиксировалось более миллиона заболевших за сутки. 30 января - уже менее ста тысяч.

"Надо помнить, что от коронавируса можно защититься, только если все меры профилактики в комплексе использовать, а не какую-то одну. Важно все: и вакцинопрофилактика, и социальное дистанцирование, и ношение масок. Если бы мы соблюдали меры предосторожности, которые предписаны, то с "омикроном" можно было бы жить, как и с другими штаммами коронавируса", – отметил доцент кафедры микробиологии Казанского федерального университета Павел Зеленихин.

Отметим, чт, несмотря на осложнение ситуации с коронавирусом в Татарстане вводить дополнительные ограничительные меры не намерены, но и полностью отказываться от всех запретов, по примеру ряда европейских стран, не планируют.