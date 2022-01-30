Школьница выпала с 22-ого этажа и осталась жива

Вчера, 29 января, в Москве школьница выпала из окна 22-го этажа и выжила, сейчас она находится под наблюдением врачей. Об этом рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Причина произошедшего не указали, но отметили, что проверка уже начата.

Однако, на Пятом канале очевидец утверждает, что девочка пыталась перелезть через балкон, ее придерживала одноклассница, которой не хватило сил.

Ранее, в Набережных Челнах прокуратура начала проверку после падения 12-летней девочки из окна школы. Она была доставлена в больницу с различными травмами.