В Татарстане не планируется пока вводить дополнительных антиковидных ограничений, несмотря на взрывной и быстрый рост заболеваемости, об этом сообщила сегодня, 28 января, заместитель руководителя республиканского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

"Те ограничения, которые действуют сегодня, они адекватны существующей эпидемиологической ситуации. Вводить что-то более жесткое мы не планируем. Дальше будем смотреть по ситуации", — сказала она.

Из действующих ограничений в Татарстане остается в силе масочный режим, средства индивидуальной защиты. Действует режим самоизоляции для лиц старшего возраста. Приостановлена работа ночных клубов, кальянных. Кафе и рестораны не могут принимать посетителей без QR-кода и после 23 часов. Во все виды общественного транспорта также допускаются только лица с QR-кодами.