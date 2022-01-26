В 30 селах Татарстана введен карантин из-за редкого вирусного заболевания

На территории 29 сел и деревень Татарстана введен карантин. Причина - довольно редкое для России вирусное заболевание - узелковый дерматит. Ученые отмечают, что заболевание крайне опасно для крупного рогатого скота.

Два очага выявили в личных подсобных хозяйствах в селе Верхние Чершилы Сармановского района. В данном населенном пункте, а также еще в 28 деревнях и селах, расположенных в радиусе 10 километров введен карантин по распоряжению президента Татарстана Рустама Минниханова. Карантин ввели в следующих населенных пунктах: Нижние Чершилы, Языково, Ляки, Фермы Саукле, Петровский Завод, Дружба, Пробуждение, Мустафино, Чукмарлы, Юлтиремово, Шигаево, Усаево, Янурусово, Нарат-Асты, Димитарлау, Азалаково, Большое Нуркеево, Кук-Тау Сармановского района, Зычебаш, Кабан-Бастрык, Дурт-Мунча Заинского района, Таулык, Яна-Беляк, Куктяк-Мирсаитово, Старое Клянчино, Кзыл-Байрак, Бай-Буляк, Старый Дрюш Тукаевского района.

В карантинную зону запрещен ввоз не вакцинированного от узелкового дерматита скота. Вывоз разрешен только на предприятия по убою животных. Также запрещаются ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с передвижением животных.

Узелковый дерматит - вызванное вирусом сложное инфекционное заболевание, встречающееся у крупного рогатого скота и прочих млекопитающих. Для человека вирус не опасен.