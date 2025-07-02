В Китае палеонтологи описали новый вид древнего ящера, которому 260 млн лет

Группа китайских ученых представила описание нового вида древних рептилий — парейазавра, который получил название Yinshanosaurus angustus. Этот ящер жил на Земле около 260 миллионов лет назад, в конце пермского периода, незадолго до глобального вымирания, которое уничтожило его вид.

Основанием для открытия послужили две окаменелости, найденные в 2018 году в Китае. Одна из них представляла собой почти полностью сохранившийся череп, вторая — череп и части скелета. Исследования подтвердили, что останки принадлежат новому виду.

Особенностью нового вида является его узкий череп, который является самым узким среди всех известных парейазавров. Длина его черепа более чем в два раза превышает его ширину. Палеонтологи отмечают, что полученные данные дают полное представление о строении черепа и костей этих древних животных.

Это открытие подчеркивает богатство фауны, существовавшей на суперконтиненте Пангея. Окаменелости парейазавров находят по всему миру, включая Африку, Европу и Южную Америку. В Китае за последние десятилетия было описано восемь видов этих рептилий, а открытие Yinshanosaurus angustus дополняет наши знания о жизни на Земле перед одним из самых масштабных вымираний в истории планеты.

Источник: Science XXI