Идеальное потомство: Названа единственная группа крови людей, у которых рождаются гениальные дети

Оказывается на умственные способности потомства влияет не только генетика, но и группа крови родителей. Ученые выяснили, что у людей с определенной группой крови рождаются дети, обладающие острым умом, пишет progorod43.

В результате исследований выяснили, что именно носители первой группы крови производят гениальное потомство. Так как носители этого типа крови сами отличаются смекалкой и творческим мышлением. Эти качества чаще всего передаются детям.

Дети от таких родителей с детства показывают высокие результаты в учебе. Легко усваивают информацию и схватывают все на лету. Легко вникают в разные сферы деятельности, что в дальнейшем поможет им достичь успеха в них. Дети с первой группой крови могут стать как учеными и врачами, так и артистами в любом направлении.