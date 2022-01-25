В Казани школьники начали уходить на карантин из-за роста заболеваемости. 25 классов в 16 казанских школах закрылись, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В каждой школе принимается отдельное решение о закрытие классов на карантин, исходя из числа заболевших. Школьники в классах, которые закрыты на карантин, не уходят на удаленку. Они получают от учителей задания, которые выполняют как домашние. Дистанционных уроков при этом нет.

В Татарстане произошел резкий скачок заболеваемости - за сутки коронавирус выявлен у 348 жителей.