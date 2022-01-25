В Татарстане скоро появится первая платная автодорога от Алексеевского до Альметьевска. Строительство завершится за 3 года. Стоимость проекта составит 83 миллиарда рублей. Об этом сообщает "БИЗНЕС Online" со ссылкой на соучредителя АО "СМП-Нефтегаз" (в нее входит АО "Автострада") Фоата Комарова.

Финансирование дороги будет солидарным: 30 миллиардов выделят из бюджета Татарстана, столько же - из федеральной казны. 23 миллиарда вложит частный инвестор - "Автострада".

Как только платная дорога будет готова, ее передадут государству, которое на 99 лет передает ее в аренду компании, которая строила трассу.

Сегодня на дороге от Алексеевского до Альметьевска завершены земляные работы, установлена часть искусственных сооружений. На 22% строительство уже осуществлено

Это будет дорога категории 1А: предусмотрены четыре полосы по 3,75 м, 6-метровая разделительная полоса, барьерное ограждение вдоль обочин и разделительной полосы, добротное освещение. Предусмотрены три развязки (на пересечении с региональными дорогами Новошешминск — Черемшан, Чистополь — Нурлат, Кузайкино — Нурлат), 11 поверхностных и 20 тоннельных путепроводов, два скотопрогона и 8 мостов.

Для тех, кто не захочет пользоваться платной дорогой, будет бесплатная альтернатива.