При обыске у арестованного бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова следователи изъяли 12 миллионов рублей. Такая информация была обнародована накануне в зале Мосгорсуда, где решался вопрос о законности ареста Гафурова.

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу на арест Гафурова, обвиняемого в подстрекательстве к убийству, совершенному в 90-х годах.

Напомним, арестовали Гафурова в декабре, незадолго до Нового года. Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам причастности к заказным убийствам. Басманный суд арестовал Гафурова до 21 февраля, именно это решение его защита и пыталась накануне оспорить в Мосгорсуде.