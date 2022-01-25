Накануне в селе Мелекес в Тукаевском районе Татарстана простились с убитыми сестрами и их предполагаемым убийцей - молодым мужем старшей из девушек. Через три дня после свадьбы 25-летний молодой человек зарезал жену и ее 18-летнюю сестру, а потом свел счеты с жизнью в автомобиле на трассе М-7 недалеко от Елабуги.

Несмотря на то, какими страшными были обстоятельства смерти молодоженов, их решили похоронить вместе, в одной могиле. По словам родных, при жизни влюбленные были неразлучными.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Родные и друзья семьи не верят, что молодожен был способен на такое, и считают, что его подставили.