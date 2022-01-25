Сотрудники полиции задержали мать и отчима, которые выгнали пятилетнего мальчика голым на мороз на Алтае. Взрослые пояснили, что сделали это потому, что сын плохо вел себя. Сейчас Следком по Алтайскому краю намерен ходатайствовать о заключении матери и ее сожителя под стражу.

Следователи установили, что без одежды и обуви наказанный на непослушание мальчик провел на морозе длительное время. Также было установлено, что мать и отчим систематически истязали мальчика и его двух братьев - шести и полутора лет.

31-летняя мать мальчиков и ее 34-летний сожитель подозреваются в неисполнении родительских обязанностей, в истязаниях, побоях.

По данным СУСК, семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении, мать детей и сожитель привлекались к административной и уголовной ответственности.

После инцидента детей изъяли из семьи, они находятся на лечении в медицинском учреждении, их жизни и здоровью ничего не угрожает.