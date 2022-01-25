Денежный водопад: Павел Глоба назвал 4 знака Зодиака, которые смогут обогатиться в феврале-2022

Настоящий денежный водопад прольется в феврале 2022 года на представителей четырех знаков Зодиака, считает советский и российский астролог и писатель Павел Глоба. Он составил прогноз на месяц и выделил этих счастливчиков, которым будет помогать Меркурий.

Лев

Львам в феврале удастся изменить свое финансовое положение в лучшую сторону, если Лев не будет лениться, отдаст долги и будет брать кредитов. Судьба пошлет шанс стать богаче, заработать, получить выигрыш только тем Львам, которые трудолюбивы и устремлены к цели.

Дева

Девам внутренний голос в феврале подскажет самый короткий путь к богатству. И даже если он покажется Деве нелогичным, не стоит отметать интуицию. Именно она подскажет, как действовать, чтобы получить больше. Прислушайтесь к себе, советует Павел Глоба.

Стрелец

Стрельцам придется немало поработать в феврале, но все усилия будут щедро вознаграждены. У Стрельцов есть реальный шанс пойти на повышение на работе, получить премии, выиграть в лотерею, получить неожиданный подарок. Принимайте все с благодарностью, и Вселенная не поскупится.

Водолей

Для Водолеев в феврале наступит время уверенного карьерного роста. Настала пора просить прибавку к зарплате, поднимать собственный ценник. Водолею везет, он сейчас - "на коне", считает астролог. Но наглеть не стоит, только реальный взгляд на собственную ценность поможет Водолею получить максимум отдачи от своих способностей и талантов.