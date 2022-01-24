Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, возможен ли в стране новый всеобщий локдаун в связи со стремительным ростом заболеваемости коронавирусом.

Песков отметил, что власти ориентируются на данные по числу госпитализаций, но и в целом отмечают динамику заболеваемости в обстановке распространения штамма "омикрон".

"Мы ориентируемся на данные по количеству госпитализаций, это очень важные данные, они говорят о нагрузке на систему здравоохранения. Мы видим, что цифры растут, но это не влияет на рост количества госпитализаций. Штамм действительно переносится в форме, которая не приводит к повышенному количеству госпитализаций. Остальные предположения — от лукавого", — сказал он.

Песков особенно подчеркнул, что в Кремле сейчас вероятность общего локдауна "никто не обсуждает".

По последним данным, в России за последние сутки на 3,9% по сравнению с предыдущим днем снизилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом. При этом заболеваемость COVID-19 растет.