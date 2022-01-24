В Следственном Комитете в Татарстане прокомментировали зверскую кровавую расправу в Мелекесе Тукаевского района. По предварительным данным Следкома, 25-летний молодожен зарезал молодую супругу и ее двоюродную сестру из-за "внезапно вспыхнувшей личной неприязни". Об этом сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК РФ.

Напомним, пара сыграла свадьбу 20 января, а на третий день новобрачный убил жену и ее 18-летнюю сестру.

"По предварительным данным, подозреваемый на почве личных неприязненных отношений расправился с родственницами", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Тело мужа нашли позднее на трассе М7 в салоне собственного авто. Предполагается, что мужчина покончил с собой.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".