На Сахалине безработный мужчина, который очень хотел кушать, отпилил кусок от чужого автомобиля и отнес добычу в металлолом.

По данным ТИА "Острова", в полицию поступило сообщение от 34-летнего автолюбителя. Он заявил что припарковал внедорожник около дома, а утром обнаружил, что с машины спилили катализатор.

Подозреваемый нашелся довольно быстро: 33-летний ранее несколько раз судимый, безработный мужчина искал возможность найти денег на хлеб насущный. Обычно он собирает бесхозный металл, но в этот раз ничего не нашел и решил отпилить кусок авто.

От продажи спиленного катализатора он выручил 17 тысяч рублей. Сумма ущерба же составила около 164 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.