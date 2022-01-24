Казань примет масштабный турнир по боям на голых кулаках TOP DOG. Зрелищное шоу пройдет 5 февраля во Дворце единоборств "Ак Барс". Один из основателей TOP DOG Данил Регбист Алиев сам родом из Казани, и, как говорят организаторы, давно хотел организовать подобное мероприятие на родине.

Казанцы увидят три чемпионских боя, главным призом которых станет золотой перстень. В одном из боев свой чемпионский титул попытается подтвердить первый чемпион голых кулаков РФ Искандар Зияев - тоже казанец.

В двух других же встретятся самый зрелищный боец лиги Николай Чибис и потрясающий спортсмен Мустафа Шарифов, а также Валера Заботин и Денис Погодин.