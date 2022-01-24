В Татарстан доставлена первая партия вакцины от коронавируса для подростков, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Первая партия включает в себя 2880 доз препарата "Спутник М". Она будет распределена по медицинским учреждениям, с этого момента стартует вакцинация несовершеннолетних.

Ранее в Татарстане уже начали сбор письменных согласий от родителей на прививку для ребенка. "Спутник М" предназначена для детей от 12 до 17 лет включительно. Вакцину вводят дважды, с 21-дневным перерывом между первым и вторым компонентом.

Вакцинация будет добровольной. Ее формат в настоящее время определяется. Предполагается, что она будет проводится в прививочных кабинетах детских поликлиник и - при необходимости - в медпунктах общеобразовательных учреждений и средних профессионально-технических учебных заведений.