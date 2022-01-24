В Амурской области многодетного отца заподозрили в убийстве полугодовалого сына. Следователи считают, что мужчина пытался уложить ребенка спать, укачивал его, и в какой-то момент "вышел из себя" и уронил его, мальчик получил черепно-мозговую травму и скончался в больнице, сообщает региональное управление СКР.

"Задержан 32-летний отец мальчика. Как пояснил задержанный, ночью ребенок мешал ему спать, и он вынес его в подъезд, где укачивал, поднимаясь и спускаясь с этажа на этаж. В какой-то момент мужчина вышел из себя и уронил ребенка на пол, где тот ударился головой. После этого мужчина вернулся в квартиру и разбудил супругу, сообщив о произошедшем. Мальчика незамедлительно доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ – убийство малолетнего, мужчина помещен в ИВС, расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства трагедии.