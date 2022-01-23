Названа единственная группа крови, обладатели которой стареют медленнее остальных

Группа крови - генетическая информация, она наследуется от родителей, и гематологи заинтересовались темпами старения у представителей разных групп крови. Исследование, проведенное европейскими учеными, показало, что есть группа крови, обладатели которой стареют медленнее всех остальных.

В эксперименте приняли участие люди разных возрастных групп и разных групп крови. После тестирования у них взяли кровь на ДНК-анализ. Путем секвенирования получили результаты, которые гласят, что обладатели третьей группы крови дольше других остаются молодыми и бодрыми.

Их клетки меньше подвержены процессу старения и увядания. Вероятно, секрет "вечной молодости" может заключаться в запасе костного мозга в организме, который у носителей 3 группы крови оказался выше.

Но молодость и долгожительство - понятия разные. А потому исследователи отдельно установили, что высокий процент долгожителей - среди обладателей первой группы крови, но долго сохранять молодость и бодрость они, как обладатели третьей группы, не могут.