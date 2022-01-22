Специалисты Татарстанстата назвали продукты, которые больше других подорожали за период с 10 по 14 января 2022 года. Любопытные данные статистики есть на официальном сайте ведомства.

Самый большой скачок в цене показали овощи: томаты выросли резко на 5,53%, огурцы - на 4,45%, капуста - на 3,83%. Поднялась цена на бананы - на 1,91%, а также на муку - на 1,38%.

Есть и продукты, которые неожиданно подешевели за тот же период времени - это колбаса, шоколадные конфеты, свинина, макаронные изделия, детские фруктовые пюре.