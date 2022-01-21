Дело 31-летней матери-садистки, которая избивала свою полуторагодовалую дочь назло мужу, направлено в суд в Казани, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

О силе материнской ненависти и обиды Казань и вся Россия узнали в начале декабря прошлого года. Нетрезвая женщина кидала голого ребенка на пол и пинала ногами, все издевательства она сняла на видео и отправила мужу, который собрался уйти из семьи.

Ребенка забрали, сейчас девочка еще находится в больнице, опеку над ней оформляет бабушка. Отец ребенка уступил ей это право, отказавшись выполнять обязанности по воспитанию дочки.