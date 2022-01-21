В Саратовской области органы опеки и полиция забрали детей из семьи, которая регулярно проводила аморальные треш-стримы, сообщили в администрации города Балаково.

На странное семейство обратили внимание журналисты. 40-летняя мать двоих несовершеннолетних и ее 36-летний сожитель по ночат проводили прямые трансляции, в которых за деньги выполняли задания довольно странные, например, за 1000 рублей нужно было дать сожителю оплеуху, а за более внушительную сумму - помочиться на него. В рамках последнего стрима пара не только мочилась друг на друга, но и на стены и пол подъезда, в котором живут.

17-летний сын женщины не выдержал первым, подрался с сожителем и вызвал полицию. Когда стражи порядка приехали, им мать объяснила, что сын сам виноват, что он вообще "со справкой".

После ухода полиции пара продолжила пьяный стрим с демонстрацией половых органов. Это происходило на глазах у дочери, которая была шокирована происходящим.

Несовершеннолетних забрали и разместили в Балаковский центр социальной помощи семье и детям "Семья".

К делу подключили сотрудники Следкома.