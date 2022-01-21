Баловни: Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат финансовое положение в конце января

Советский и российский астролог, писатель и публицист Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые с большой вероятностью смогут улучить свое финансовое положение в конце января 2022 года, в третьей его декаде - с 20 по 31 января.

Судьба подарит им уникальный шанс в последние дни января, и этим шансом нужно обязательно воспользоваться.

Овен

Овны переживают непростой период, взлеты чередуются с падениями, но не стоит временные неудачи воспринимать как окончательный проигрыш, советует Глоба. На пути к цели Овнов еще будут ждать трудности, но оптимистов ждет бонус от судьбы - в конце января Овнов ждет приятное вознаграждение, которое поможет раздать долги, сделать близким подарки и покрыть все собственные моральные потери.

Рак

Ракам выпадает феноменальная удача в последней декаде января. Деньги сами будут липнуть к представителям знака. Вернут долги, предложат повышение по работе с ростом зарплаты, новую должность и новые перспективы. Раки сами будут удивлены такому повороту событий, они легко смогут поправить финансовое положение, если будут открыты всему новому. Не бойтесь, соглашайтесь на новые предложения, советует Глоба.

Лев

Лев в последние 10 дней января будет перед выбором. С одной стороны - нужны деньги, с другой стороны - есть обязательства, которые уже взяты, и нагрузка может оказаться трудной ношей. Если Лев проявит трудолюбие и решительность, то уже до конца января поправит финансовую обстановку в своем кошельке и своей семье. Если при этом Лев не забудет о близких, то получит еще и моральное удовольствие от того, как удачно решились все его проблемы.