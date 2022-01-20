В Челябинской области полиция ищет мужчину, который не сдержал эмоций и отвесил "леща" мэру города Кусы, сообщает Znak.com.

Все произошло в администрации города. Предприниматель явился в администрацию, чтобы высказать все, что думает о плохой уборке снега на городских улицах. Что пошло в беседе не так, сказать сложно, но предприниматель отвесил "леща" мэру, нанес еще несколько ударов градоначальнику, сел в автомобиль и уехал.

По данным местных СМИ, данный предприниматель уже не в первый раз решает деловые вопросы кулаками и другими силовыми методами. Ранее он же пытался задавить автомобилем главу Кусинского района, правда, потом извинился перед чиновником.