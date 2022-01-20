В Новошешминском районе Татарстана случилось смертельное ДТП с участием рейсового автобуса. Сообщается, что автобус "Казань-Черемшан" столкнулся с "КАМАЗом" с прицепом. После удара к числу участников аварии присоединились еще два легковых автомобиля. Столкновение произошло накануне поздно вечером.

Погиб водитель автобуса, четыре пассажира пострадали. В момент аварии в автобусе находились 8 человек.

Скончавшийся водитель автобуса — житель села Черемшан 1960 года рождения. Автобус принадлежит ОАО "Черемшанское АТП".