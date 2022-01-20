В Воронежской области 17-летняя мать ответит в суде за гибель собственного младенца в ведре. Малыша нашли мертвым в ведре с водой в августе прошлого года. Несовершеннолетнюю мать обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщили в региональном Следкоме.

По данным следователей, 17-летняя мать ушла из дома, оставив спящего 5-месячного сына без присмотра. Когда ребёнок проснулся, он неудачно выпал из кроватки, у которой частично не было ограждения. Малыш ударился шеей о край ведра с водой и умер от удушья.

Девушка вернулась, увидела сына мертвым, рассказала об этом своей матери. Взяв 14-летнего отца ребенка, девушка сбежала из поселка. Оба родителя - воспитанники коррекционной школы, оба страдают психическими отклонениями.

Обоих задержали позднее.

Обвиняемой по делу проходит только мать малыша. Она признала вину. Её дело находится на контроле в центральном аппарате СК.