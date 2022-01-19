В Калининграде на снятой посуточно квартире нашли трупы мужчины и женщины, сообщает "Клопс" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

49-летний мужчина и его 36-летняя подруга сняли квартиру посуточно. Но время вышло, а на связь арендаторы не выходили. Хозяйке пришлось лично приехать, чтобы посмотреть, что случилось.

Причины смерти влюбленной пары пока не установлены. По одной из версий, они могли отравиться угарным газом, по другой - принять запрещенные вещества.

В региональном СКР пояснили, что по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.