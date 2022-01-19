Бездомным в Казани пришлась по душе теплая остановка на улице Восстания, сообщает KazanFirst.

Жители столицы Татарстана не раз жаловались на бездомных, которые отогреваются в теплой остановке. После них внутрь не зайти - стоит неприятный запах, который моментально пропитывает одежду и вызывает приступ тошноты.

Поначалу внутри жила только женщина, которая не пускала внутрь ожидающих автобуса пассажиров. Сейчас к ней присоединился мужчина, который и вовсе угрожает горожанам нападением "лунной гвардии".

Казанцы просят полицию разобраться с ситуацией и устранить угрозу "звездных войн".