В этом году в Татарстане запустят сразу два завода по производству сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил руководитель Минпромторга РТ Альберт Каримов, его цитирует ТАСС.

По утверждениям Каримова, сейчас уже делается все для скорейшего запуска в эксплуатацию заводов. Предприятия расположены в двух районах республики - в Тюлячинском и Высокогорском.

В Высокогорском районе, по словам Каримова, сейчас завершаются строительно-монтажные работы. Второй проект в Тюлячинском районе реализует компания "Топгаз". В настоящее время она заканчивает строительство установки по производству СПГ.