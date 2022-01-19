Главный врач в больнице Брянска отказался пояснить одновременную гибель шести человек, подключенных к ИВЛ. Следователи же обнаружили, что руководитель допустил к работе с кислородным оборудованием сотрудника, который не прошел соответствующего технического обучения.

В итоге шесть аппаратов ИВЛ вышли из строя, подключенные к ним люди скончались.

"Брянский ворчун" сумел дозвониться до главного врача и попытался выяснить, как все произошло. Но главврач отказался что-либо комментировать и повесил трубку.