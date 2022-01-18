Названа единственная группа крови, обладатели которой склонны к нервным срывам и депрессии

На протяжение многих лет ученые изучают влияние группы крови на состояние человека. Группа ученых из Гарвардского университета выяснили, что тип крови влияет не только на физическое здоровье человека, но и психологическое. Результаты исследования опубликованы в JAMA Psychiatry, пишет mk.ru.

Ученые изучили, как влияет кровь на психологическое здоровье человека, и выявили наиболее подверженную к заболеваниям группу крови. Именно обладатели четвертой крови часто страдают от нервных срывов и заболеваний сердца и сосудов.

Это касается как положительного, так и отрицательного резус-факторов. Однако, сочетание четвертой группы и отрицательного резус-фактора наиболее опасна, повышает риск появления психических заболеваний.

Как говорят ученые, по статистике 82 % людей с четвертой группой крови рискуют приобрести слабоумие с возрастом. Также обладатели этого типа крови чаще других жалуются на дискомфорт и депрессию, чувствуют себя несчастными.