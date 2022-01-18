Депутаты Госдумы сегодня, 18 января, во втором и третьем чтениях приняли поправки в УК РФ в части усиления наказания за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Поправки вносятся в статью УК № 131 ("Изнасилование") и в статью УК № 132 ("Насильственные действия сексуального характера").

Отныне педофил сядет пожизненно, если совершит повторное насилие над несовершеннолетними. Также пожизненно посадят педофила, который совершил преступление впервые, но в отношении нескольких детей (двух и более), или же в том случае, если преступление сопровождалось другим тяжким преступлением против личности.