Сегодня, 18 января, на 950 километре трассы М-7 в Мамадышском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Водитель "Хёндэ Старекс" грубо нарушил правила дорожного движения – не учел плохую видимость на дороге из-за непогоды и метели, не выбрал безопасной скорости, не соблюдал дистанцию, в итоге оказался на полосе встречного движения. Там на полной скорости он протаранил манипулятор "Исудзу".

От удара легковой автомобиль перевернулся. В нем находились шестеро пассажиров. Двое получили смертельные травмы и погибли на месте ДТП. Выяснилось, что пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Госпитализирован с места аварии водитель автомобиля-манипулятора. На месте работаются медики и сотрудники ГИБДД.